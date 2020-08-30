Скандинавия: беспорядки после осквернения Корана

У здания парламента в Осло правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы предотвратить столкновения между сторонниками антимусульманких и антирасистских движений. Мирная поначалу демонстрация организации "Остановите исламизацию Норвегии" чуть не закончилась массовой дракой после того, как одна из манифестанток плюнула на вырванные из Корана страницы. Ее разъяренные оппоненты попытались прорвать кордоны полиции.

Задержаны 29 человек, среди них оказались и несовершеннолетние.

"После всего, что произошло на Эйдсволл Пласс многие ходили по улицам города и продолжали шуметь, вели себя довольно агрессивно по отношению к другим. На одного человека совершено нападение, есть данные о причинении материального ущерба. Долгое время мы занимали оборонительную позицию, надеялись, что проблема исчезнет сама собой. Но теперь становится ясно, что мы обязаны вмешаться, чтобы защитить людей", - заявил Торгейр Бреннен, представитель полиции Осло.

В пятницу в шведском городе Мальме также вспыхнули беспорядки, когда местные ультраправые сожгли Коран и распространили видео с полыхающей священной книгой мусульман в соцсетях. Изначально провести акцию намеревался датский политик Расмус Палудан, но ему было отказано во въезде на территорию страны. Полиция задержала шесть человек за разжигание ненависти.