Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Объединенные Арабские Эмираты

ОАЭ отменили экономический бойкот Израиля

Комментарии
 Мария Горковская
euronews_icons_loading
ОАЭ отменили экономический бойкот Израиля
Авторское право  AP Photo
Размер текста Aa Aa

Объединенные Арабские Эмираты отменили экономический бойкот Израиля, действовавший последние 28 лет. По данным государственного информагентства WAM, соответствующий указ подписал президент Халифа бен Заид Аль Нахайян.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о том, что государства достигли соглашения о нормализации двусторонних отношений.

Отныне эмиратским предпринимателям и компаниям разрешено заключать торговые и финансовые сделки с израильскими фирмами и физическими лицами. Снимается запрет на ввоз, обмен, приобретение и продажу товаров из еврейского государства.

В понедельник авиакомпания "Эль Аль" намерена совершить первый рейс из Тель-Авива в Абу-Даби. Ожидается, что на борту самолета будут находиться израильские и американские официальные лица, в том числе зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

Эмираты стали третьей после Египта и Иордании арабской страной, решившей заключить мирное соглашение с Израилем.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube