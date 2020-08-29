ОАЭ отменили экономический бойкот Израиля

Объединенные Арабские Эмираты отменили экономический бойкот Израиля, действовавший последние 28 лет. По данным государственного информагентства WAM, соответствующий указ подписал президент Халифа бен Заид Аль Нахайян.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о том, что государства достигли соглашения о нормализации двусторонних отношений.

Отныне эмиратским предпринимателям и компаниям разрешено заключать торговые и финансовые сделки с израильскими фирмами и физическими лицами. Снимается запрет на ввоз, обмен, приобретение и продажу товаров из еврейского государства.

В понедельник авиакомпания "Эль Аль" намерена совершить первый рейс из Тель-Авива в Абу-Даби. Ожидается, что на борту самолета будут находиться израильские и американские официальные лица, в том числе зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

Эмираты стали третьей после Египта и Иордании арабской страной, решившей заключить мирное соглашение с Израилем.