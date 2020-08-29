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Маврикий

На Маврикии прошла крупная акция за экологию и против правительства

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 Андрей Позняков
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Акция протеста в Порт-Луи
Акция протеста в Порт-Луи   -   Авторское право  Beekash Roopun/L'express Maurice via AP
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Крупная акция протеста прошла в столице Маврикия Порт-Луи после нескольких недель борьбы с последствиями разлива топлива с японского балкера Wakashio. Демонстранты обвиняют правительство в некомпетентности и неадекватном ответе на кризисную ситуацию.

Судно село на мель у берегов Маврикия 25 июля. Балкер перевозил 4 тыс. тонн нефтепродуктов. Вскоре после аварии была обнаружена утечка топлива — в море вылилось около тысячи тонн мазута. На этой неделе в районе ЧП были обнаружены около 40 погибших дельфинов и это немедленно связали с загрязнением нефтепродуками, хотя ветеринары и не обнаружили в телах животных признаков отравления мазутом или дизельным топливом.

Экологические организации тем не менее потребовали от властей Маврикия немедленно провести расследование, чтобы установить точные причины гибели дельфинов.

Разлив нефтепродуктов с балкера Wakashio называют первой в истории Маврикия экологической катастрофой. 6 августа правительство объявило режим чрезвычайной ситуации.

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