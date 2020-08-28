Правозащитница умерла после длительной голодовки

В Стамбуле умерла правозащитница Эбру Тимтик, восемь месяцев назад объявившая голодовку требованием справедливого судебного разбирательства для себя и 17 коллег. Их обвинили в в связях с запрещенной в Турции леворадикальной Революционной народно-освободительной партией-фронтом и "создании и управлении террористической группой". Адвокат была приговорена к 13 годам и шести месяцам лишения свободы.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона сотен людей, собравшихся на похоронах.

Адвокат Наим Эминоглу говорит: "Кем была Эбру Тимтик? Для меня она была старшей сестрой, я знал ее больше пяти лет. Она была нашей коллегой. Она была адвокатом и защищала людей в суде по таким делам как взрыв на угольной шахте в Соме, по делам о массовых убийствах, поэтому она оказалась в тюрьме".

Депутат парламента от оппозиционной Демократической партии народов Муса Пироглу говорит: "В этой стране все должны знать, что если адвокат платит за правосудие своей жизнью, то больше нечего сказать, нет никого, кто находится в безопасность в этой стране".

Близкие Эбру говорят, что накануне своей смерти она весила всего 30 килограммов. Она находилась на принудительном лечении в больнице.

В Еврокомиссии выразили сожаление в связи со смертью правозащитницы. В заявлении Брюсселя говорится, что власти Турции должны заслуживающим доверие образом решать проблемы, связанные с соблюдением прав человека, и исправить серьезные недостатки в турецкой системе правосудия.