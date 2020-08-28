Алексею Навальному стало лучше, но он остаётся в коме - "Шарите"

Состояние российского политика Алексея Навального улучшается, хотя он по-прежнему находится в искусственной коме и подключён к аппарату вентиляции лёгких. Об этом говорится в сообщении берлинской клиники «Шарите», куда основателя Фонда борбы с коррупцией перевели из омской больницы скорой помощи с признаками серьёзного отравления.

Согласно последним данным медиков, состояние Навального по-прежнему оценивается, как серьёзное, но большой опасности для жизни сейчас нет. Возможные долгосрочные последствия тяжёлого отравления «не просматриваются».

Ранее врачи клиники «Шарите» подтвердили предположения соратников Навального о том, что политик был отравлен нейротоксическим веществом.