Новый музей: Болниси знакомит с историей Грузии как части общемировой

Несмотря на пандемию коронавируса, в грузинском городе Болниси открылся новый музей. Постоянная выставка рассказывает о раннем земледелии, о считающимся древнейшем в мире золотом руднике Сакдриси, о принятии страной христианства в IV веке.

Экспозиция предлагает взглянуть на прошлое страны в рамках развития общемировой цивилизации.

"Это и история активного средневекового культурного и стратегического центра, который располагался на одном из участков Великого шелкового пути", - отмечает Давид Лордкипанидзе, директор Национального музея Грузии.

В одном из залов посетители могут познакомиться с историей немцев, переселившихся сюда 200 лет назад с верховьев Рейна и Дуная. В тогда еще Катариненфельде (в честь сестры царя Александра I Екатерины Павловны) колонистов ждали свобода вероисповедания, участки плодородных земель, налоговые льготы. В начале XX века в Грузии жили уже около 46 тысяч немцев.

"После советизации Грузии Катариненфельд переименовали в 1922 году в Люксембург, в честь знаменитой немецкой коммунистки. В 1941 году после нападения Германии на Советский Союз местных немцев депортировали в Центральную Азию", - говорит Владимир Чхетиани, гид.

В 1944 году Болниси получил свое нынешнее название.

По задумке создателей, новый музей расскажет не только об истории, но и о природе региона, а также станет важным научно-исследовательским центром.