Gamescom в виртуальном формате

В это время года Кёльн обычно готовится принять около 400 тысяч поклонников компьютерных игр. Но на этот раз крупнейшая в мире международная выставка интерактивных развлечений Gamescom впервые проходит в виртуальном формате. Церемонию открытия онлайн посмотрели уже миллионы зрителей. В первый день работы выставки были представлены свыше 30 игр. Разработчики, в частности, показывают державшиеся секрете анонсированные проекты. Доступ к участию в выставке бесплатный.

Феликс Фальк, управляюий директор Ассоциации индустрии немецких игр, говорит: "В этом году формат Gamescom изменился и для нас это великолепная возможность опробовать разрабатываемую нами концепцию — мы хотим, чтобы все, что мы делаем было готово для гибридных мероприятий в будущем. Это значит, что все наши действия помогут нам сделать Gamescom частью цифрового мира. Но мы, конечно, надеемся, что в будущем сможем вновь насладиться праздником игр вместе с нашими фанатами".

Гейм-индустрия — одна из немногих, которым пандемия коронавируса пошла на пользу. Так, прибыль японского разработчика игр Nintendo в период с апреля по июнь выросла в шесть раз.

Феликс Фальк говорит: "Во время пандемии торговый оборот некоторых компаний увеличился, потому что люди стали больше играть. К сожалению, есть и компании, которым пандемия нанесла ущерб из-за того, что выпуск игр задержался.В общем, есть как положительные, так и отрицательные моменты для гейм-индустрии. Но в целом это привело к тому, что компьютерные игры стали еще важнее".

А вот бизнес Кёльна — сам выставочный комплес, гостиницы и рестораны — несёт убытки. Виртуальная выставка Gamescom продлится до 30 августа.