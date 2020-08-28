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Брюссельское бюро

Под санкции Евросоюза против Беларуси попало до 20 человек

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 Darren MacCaffrey
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Под санкции Евросоюза против Беларуси попало до 20 человек
Авторское право  Kay Nietfeld/(c) Copyright 2020, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
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Евросоюз внимательно следит за выступлениями протеста в Беларуси после президентских выборов, попытками Лукашенко удержаться у власти и реакцией на эти события России. Министрам иностранных ЕС дел на встрече в Берлине не удалось договорится о долгосрочной стратегии в отношении Минска.

И всё же в пятницу Верховный представитель ЕС по внешней политике сообщил, что будут введены санкции против нескольких человек:

«Первоначальный список был коротким, он увеличивался в последние дни с 12 до почти 20. Думаю, что в последующие дни такая эскалация продолжится, - сказал Жозеп Боррель. – Мы хотим применить прогрессивный подход против людей, которые очень активно вовлечены в такую деятельность, как от фальсификация выборов и недопустимные репрессии в отношении манифестаций".

Сотрудник брюссельского центра европейской политики считает, что оказать давление на Минск должны руководители Евросоюза и стран-членов на ближайшем саммите:

«Им нужно прийти к очень жёсткому, единому и быстрому решению, - сказала Аманда Пол. - Я думаю, что санкции должны быть серьезными и не выглядеть только как символические. То есть, в списке должно быть больше пяти или десяти человек. Эти меры должны быть сфокусированы на действительно высокопоставленных чиновниках».

Александр Лукашенко пригрозил перекрыть в ответ транзитные маршруты и бойкотировать литовские порты. Его политический оппонент, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская считает, что изменений должны добиться прежде всего сами граждане Беларуси, а не Евросоюз:

«По-моему, каждая страна должна решить для себя, как они хотят поддержать наш народ, - сказала Тихановская. - Если они думают, что санкции - это правильный способ помочь нам, то я в этом не уверена. Посмотрим, история покажет. ”

Корреспондент Euronews Даррен Маккафри передаёт:

"До сих пор ЕС намеренно действовал с осторожностью, понимая, что впереди может быть долгая и трудная битва. Министры иностранных дел и лидеры должны обсудить свои дальнейшие шаги в следующем месяце".

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