Осень в Европе: не допустить второй волны и избежать карантина

Как не допустить второй волны коронавируса, но при этом избежать нового общенационального карантина? С приближением осени, периода сезонного всплеска инфекционных заболеваний, такой вопрос все чаще задают себе власти европейских стран.

COVID-19 активно циркулирует на 20% территории Франции. В Париже ношение маски уже обязательно повсюду. Но 1 сентября дети все же вернутся в школу.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявляет: "Последние несколько недель эпидемия набирает обороты. Мы обязаны вмешаться, вернее, продолжить оказывать широкомасштабное противодействие".

Дети вернутся за парты и в Испании. Надевать маски обяжут всех учащихся старше 6 лет. При этом число новых случаев заражения в стране вновь растет.

В Германии жителям напоминают о никуда не девшейся за лето угрозе и вводят новые штрафы в 50 евро для тех, кто решится зайти в магазин или воспользоваться общественным транспортом с открытым лицом.

"Мы пересмотрели принятое в июне решение о запрете на проведение массовых мероприятий ввиду невозможности соблюдения на них социальной дистанции. Мы намерены продлить изначально действовавший до октября запрет до декабря", - заявила Ангела Меркель, канцлер ФРГ.

Всемирная организация здравоохранения призывает и другие государства не снимать ограничения. По мнению экспертов, за последние месяцы жители многих стран слишком расслабились и социальную дистанцию соблюдают все реже. В ВОЗ уверены: быстрое получение людьми результатов тестов поможет избежать новых вспышек коронавируса.