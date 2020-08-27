Экономика США: рекордное квартальное падение на фоне пандемии

На фоне распространения коронавируса и введенных в стране карантинных мер Министерство торговли США заявляет о рекордных темпах падения национального ВВП. Приостановка работы предприятий, закрытие магазинов, гостиниц и ресторанов, и как следствие, снижение потребительских расходов привели к тому, что во 2-м квартале экономика рухнула на 31,7% в пересчете на годовые темпы. В то же время, это несколько лучше изначального прогноза падения до почти 33%.

Уровень безработицы в стране по-прежнему высокий, хотя и опустился в июле до 10,2%. Еженедельно заявление на получение пособия подают около миллиона американцев.

Глава Федеральной резервной системы объявил о новом подходе к денежно-кредитной политике США - о более мягкой позиции регулятора в отношении инфляции, что поможет поддержать рынок труда и в целом укрепить национальную экономику.

"Данное решение отражает наше мнение о том, что рынок труда может оставаться сильным, не провоцируя при этом роста инфляции", - заявил Джером Пауэлл.

Американский центробанк будет стремиться к тому, чтобы "в долгосрочной перспективе инфляция составляла в среднем 2%", но не исключает ее возможного роста в течение некоторого времени. По мнению ряда экспертов, таким образом, регулятор фактически положит конец практике превентивного подъема базовой процентной ставки ради предотвращения усиления инфляции.