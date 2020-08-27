Rolex Perpetual Music: магия арий Россини в Пезаро

Знаменитый тенор Хуан Диего Флорес возглавил первый из серии концертов Rolex Perpetual Music, призванных поддержать певцов и музыкантов в это сложное для искусства время.

Он прошел на родине Россини — в итальянском прибрежном городе Пезаро — в нем приняли участие музыканты со всего мира, а также Симфонический оркестр Россини.

Концерты Perpetual Music – чудесная инициатива, она помогает миру искусства, особенно классической музыке... Я привык получать отклик от зрителей, наблюдать, как весь театр реагирует на оперу, на действие, слышать аплодисменты после арии. Вам не хватает этой вибрации, этой энергии, которую только публика дает нам Хуан Диего Флорес тенор

Грузинское сопрано Нино Мачаидзе — одна из певиц, лично отобранных Флоресом.

Месяцами я не пела, просто сидела дома. Мне не терпится вернуться на сцену, снова петь с оркестром, ощущать ту магию, которую артист может прочувствовать только на сцене Нино Мачаидзе сопрано

В программе — подборка отрывков из опер Россини под управлением американского дирижера Кристофера Франклина.

Когда я получил программу, я был очень счастлив, потому что часто оперные программы могут быть своего рода величайшими хитами — и в этой программе некоторые из них присутствуют, но здесь есть и серьезные, романтические арии Россини, есть немного драмы, даже есть отрывки, которые, возможно, люди никогда не слышали Кристофер Франклин дирижер

Одной из выбранных стала ария из оперы "Дева озера". По словам Флореса, это самый неожиданный Россини, которого можно найти. Тенор записывал ее, но никогда не пел в живую.

Следующие концерты Rolex Perpetual Music состоятся в Берлине и Париже в сентябре.