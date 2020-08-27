Rolex Perpetual Music: магия арий Россини в Пезаро

Знаменитый тенор Хуан Диего Флорес возглавил первый из серии концертов Rolex Perpetual Music, призванных поддержать певцов и музыкантов в это сложное для искусства время.
Он прошел на родине Россини — в итальянском прибрежном городе Пезаро — в нем приняли участие музыканты со всего мира, а также Симфонический оркестр Россини.
Грузинское сопрано Нино Мачаидзе — одна из певиц, лично отобранных Флоресом.
В программе — подборка отрывков из опер Россини под управлением американского дирижера Кристофера Франклина.
Одной из выбранных стала ария из оперы "Дева озера". По словам Флореса, это самый неожиданный Россини, которого можно найти. Тенор записывал ее, но никогда не пел в живую.
Следующие концерты Rolex Perpetual Music состоятся в Берлине и Париже в сентябре.