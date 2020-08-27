В Одессе подняли нефтяной танкер "Delfi"

Нефтяной танкер "Delfi", затонувший в ноябре прошлого года у одного из пляжей Одессы, теперь поставлен на киль. Это была четвертая попытка поднять судно. Ранее эвакуацией занимался судовладелец, а сейчас дело перешло в Администрацию морских портов.
Руслан Сахаутдинов, начальник администрации Одесского морского порта
"Судно теперь уже имеет крен 30 градусов вместо 90. В этом положении с судном уже можно работать и перемещаться по палубе. Дальнейшие планы мы сможем уточнить после того, как водолазы получат доступ к правому борту судна".
Нефтяной танкер "Delfi", следовавший под флагом Молдовы, осенью 2019 года из-за сильного штормового ветра потерпел крушение у берегов Одессы. На борту находились три члена экипажа. Все они были эвакуировали. Местные СМИ сообщают о том, что после произошедшей утечки нефтепродуктов на месте было обнаружено пятно площадью в почти 7,5 тыс. квадратных метров.