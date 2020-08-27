В Лондоне снова открылся Британский музей

Британский музей, двери которого из-за пандемии были закрыты в течение 163 дней, вновь приглашает гостей. Пока доступны не все помещения, но посетители уже смогут увидеть шедевры Парфенона и знаменитый Розеттский камень. Всего для осмотра подготовлены 9000 экспонатов.

Гартвиг Фишер, директор Британского музея: "В мире нет музея, который был бы более сложным и многослойным, нежели Британский - с точки зрения самого здания, коллекции, и возраста. Поэтому нам пришлось потрудиться, чтобы снова привести в норму всю систему и позаботиться о том, чтобы визитеры чувствовали себя в безопасности".

Возвращению публики порадовались (если бы могли) некоторые особо хрупкие предметы материальной культуры, например шотландские шахматы XII века. Дыхание людей помогает поддерживать необходимый уровень влажности для экспонатов, которым насчитывается сотни лет.

Сандра Смит, сотрудница Британского музея: "Все, что сделано из органического материала, будь то дерево, текстиль, слоновая кость, все будет реагировать на окружающую среду. Если вещи становятся влажными, при влажности 70%, они могут покрыться плесенью. Как только влажность опускается ниже 30%, предметы и вещи начинают трескаться. Подобных крайностей мы не допускаем".

Еще одна хорошая новость для лондонцев и тех кто может приехать в британскую столицу - открытие Музея Виктории и Альберта. Здесь продолжит работу выставка "Кимоно: от Киото до подиума".