Тестовые полёты Boeing 737 MAX

Европейское агентство по авиационной безопасности планирует провести летные испытания пассажирского лайнера Boeing 737 MAX в Канаде в начале сентября. Испытания на симуляторах пройдут за неделю до этого в лондонском аэропорту Гатвик. Эксплуатация самолетов данной серии была приостановлена в Евросоюзе, а также в России, США и других странах по соображениям безопасности.

В заявлении европейского регулятора говорится, что изменения, внесенные в конструкцию воздушного судна, позволяют приступить к тестовым полетам.

После двух крупных авиактастроф в Эфиопии и Индонезии международные эксперты обнаружили значительные недочеты при сертификации самолета.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности.

Модель 737 MAX — самый продаваемый самолёт в истории компании Boeing.