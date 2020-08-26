Висконсин: беспорядки и призывы к спокойствию

В Висконсине звучат призывы к спокойствию. Сотни людей вышли на улицы в знак протеста после того, как полицейские при задержании выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Протесты в городе Киноша переросли в беспорядки, а губернатор штата объявил чрезвычайное положение.

По словам адвоката потерпевшего, 29-летнему мужчине предстоит сложная операция.

Бенджамин Крамп, адвокат Джейкоба Блейка

"Сейчас он парализован. Должно произойти чудо, чтобы Джейкоб Блейк снова смог ходить".

Родственники мужчины намерены подать гражданский иск против полиции. Правоохранители пока не раскрывают деталей. Предположительно, так они отреагировали на инцидент, связанный с домашним насилием.

Джулия Джексон, мать Джейкоба Блейка

"Если бы Джейкоб знал, что сейчас происходит, какие разрушения, он был бы очень огорчен. Хочу сказать полицейским, что я молюсь за вас и за ваши семьи".

По данным местной пожарной службы, за последние сутки в Кеноше произошло 34 пожара, 30 зданий были повреждены. В город введены части Национальной гвардии США.