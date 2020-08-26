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Россия

Ночная гонка дронов в подмосковном парке "Патриот"

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 Андрей Позняков
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Гонка дронов в парке "Патриот"
Гонка дронов в парке "Патриот"   -   Авторское право  Кадр из видео EVN
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В подмосковном парке «Патриот» прошли ночные гонки беспилотников и соревнования по дронбиатлону. Они были организованы в рамках международного военно-технического форума «Армия-2020». Операторы летательных аппаратов на скорости проходили трассы разного уровня сложности. Они должны были преодолевать контрольные точки и ворота, несмотря на помехи, создаваемые прожекторами, лазерными лучами и огнемётами. При этом беспилотники могли разгоняться до 150 километров в час.

В соревнованиях были задействованы как квадрокоптеры, так и миниатюрные модели самолётов и вертолётов. Участвовали в гонках в основном российские военнослужащие и специалисты научных рот. Как сообщают в министерстве обороны, с ними соревновалась совместная команда Турции и ОАЭ.

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