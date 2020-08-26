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мир

ОЭСР: беспрецедентный спад в экономике

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 Ирина Шелудкова
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Магазин в Париже.
Магазин в Париже.   -   Авторское право  Michel Euler/AP
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Экономика развитых стран переживает беспрецедентный спад из-за пандемии коронавируса. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, реальный ВВП 37 государств, входящих в ее состав, во II квартале текущего года потерял 9,8% по сравнению с предыдущим периодом. В I квартале показатель снизился на 1,8%.

Среди стран "большой семерки" самое существенное сокращение ВВП наблюдается в Великобритании — 20,4%. На втором месте Франция — 13,8%. Экономика Италии сократилась на 12,4%. Экономика ЕС в целом снизилась на 11,7%. В США ВВП сократился на 9,5%.

Эксперты ОЭСР отмечают, что экономический спад и-за пандемии коронавируса гораздо глубже, чем глобальный финансовый кризиса 2009 года.

На государства ОЭСР приходится 80% мировой торговли и инвестиций.

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