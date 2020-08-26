Обрушение жилого дома в Махараштре

Число погибших при обрушении пятиэтажного жилого дома в индийском штате Махараштра возросло до 16 человек. Инцидент произошел в промышленном городе Махад, расположенном в 160 километраз от Мубая. На месте трагедии продолжается спасательная операция. Ранее из-под завалов живыми были извлечены 60 человек, в том числе четырехлетний ребенок. Причиной обрушения, по предварительным данным, стали мощные муссонные ливни, которые постоянно идут в августе в этом штате.