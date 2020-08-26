Еврокомиссар по торговле Фил Хоган покидает свой пост из-за скандала с карантином

Еврокомиссар по торговле ирландец Фил Хоган покидает пост на фоне скандала, связанного с нарушением им крантинных правил. Об этом брюссельскому бюро Euronews сообщили источники в окружении политика.

19 августа Хоган присутствовал на гала-ужине парламентского гольф-клуба, который состоялся в городке Клифден в Ирландии. Хоган извинился за свое участие в праздновании юбилея клуба, однако в Дублине политика призвали уйти в отставку.

Один из лидеров правящей в Ирландии коалиции Эймон Райан заявил, что правительство "потеряло доверие" к своему представителю в Еврокомиссии по причине "его запоздалой и недостаточной реакции" на обвинения в несоблюдении карантина. В Ирландии из-за коронавируса действуют ограничения на передвижения и проведение масовых мероприятий.