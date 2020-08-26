Европейский союз пытается найти верную дипломатическую позицию в отношении своего восточного соседа Беларуси, где массовые выступления и полицейские репрессии всё больше напоминают ему революцию. Он не признаёт очередное переизбрание президентом Александра Лукашенко.

Брюсселю остаётся непонятной нынешняя и, особенно, будущая роль Москвы в изменении расклада политических сил в Минске. В этих условиях, по мнению директора Института внешней политики Эстонии при Международном центре обороны и безопасности, Евросоюзу лучше вести себя сдержанно:

«Влияние ЕС на Беларусь очень ограничено, в отличие от влияния России, - сказала Кристи Райк. - Поэтому в краткосрочной перспективе Евросоюз может значительно изменить ход событий. Тем не менее, я бы сказала, что моральная, а также практическая гуманитарная поддержка демонстрантов и гражданского общества в Беларуси очень важны».

Лидеры ЕС согласны общаться с Лукашенко, чтобы требовать от него проведения новых и частных выборов, но сам он на такие контакты не идёт, не отвечая, например, на звонки немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Евродепутат из Германии, председатель Комитета по иностранным делам допускает участие Москвы в наблюдении за будущим голосованием:

«Мы выступаем за демократию, верховенство права, свободные и справедливые выборы, - сказал Дэвид Мак Аллистер. - Новые выборы должны проходить под наблюдением международных организаций. С моей точки зрения, лучшей из них является ОБСЕ, потому что в ней состоят не только европейские страны, но и США и Канада, а также Беларусь и Россия ».

Евросоюз намерен ввести санкции против лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов, применение насилия и пыток. Однако директор Центра евроатлантических исследований Сербии отмечает, что даже такой адресный нажим может ухудшить положение населения Беларуси и не стать эффективным рычагом давления на её власти:

«Санкции – это всегда обоюдоострое оружие, - сказала Елена Милич. - Думаю, что ЕС поступил правильно, во-время не признав результаты выборов. А теперь была бы полезной попытка посредничать в диалоге между оппозиционными партиями, избирательными учреждениями и правящим режимом. Такое посредничество легитимировало бы оппозицию и её требования».

Но в данный момент московский Кремль, похоже, считает своим единственный собеседником в Минске Александра Лукашенко. Вашингтонский Белый дом самоустранился от урегулирования кризиса в Беларуси. Всё это вынуждает Брюссель действовать с максимальной осторожностью.