Море раздора

Президент США Дональд Трамп обсудил с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом ситуацию в Восточном Средиземноморье. Во время телефонного разговора Мицотакис, как сообщается, поднял вопрос "о дестабилизирующих действиях Турции, которые ставят под угрозу мир и стабильность в регионе". "Афины", - подчеркнул политик, - "готовы внести существенный вклад в деэскалацию при условии, что Анкара прекратит провокационные действия". Ранее выступая в парламенте Мицотакис заявил, что Греция приняла решение расширить границы своих территориальных вод в Ионическом море до 12 миль.

Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции: "Право, которое наша страна оставляет за собой для применения в будущем и к другим морским районам, и которое наши соседи уже применили в соответствии с Конвенцией, по которой разделительная линия должна пролегать в середине в тех местах, где расстояние между берегами меньше 24 морских миль".

Дебаты в парламенте Греции были посвящены ратификации соглашений с Италией и Египтом о разграничении морских зон. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Анкара не намерена идти на "какие-либо уступки" в том, что касается защиты своих интересов в Восточном Средиземноморье.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: "Мы никогда не пойдем на компромисс в отношении того, что нам принадлежит. Мы полны решимости сделать все необходимое в политическом, экономическом и военном плане. Мы приглашаем наших собеседников действовать сообща и избегать ошибок, которые приведут их к краху".

О ситуации в Восточном Средиземноморье на полях рабочей встречи министров обороны Евросоюза говорили верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Судя по всему, политики не ожидали, что рядом включен микрофон. Речь шла о визите главы МИД ФРГ Хайко Мааса в Анкару и Афины. "Как все прошло?" - спросил Боррель. "Тяжело", - сказала Крамп-Карренбауэр. "Думаю в пятницу канцлер Ангела Меркель позвонит Эрдогану".