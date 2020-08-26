Кризис в Восточном Средиземноморье: эксперты рассказали о возможном развитии ситуации

Напряженность между Грецией и Турцией из-за территориальных разногласий в восточной части Средиземного моря не спадает и беспокоит страны ЕС. Афины и Анкара продолжают обмениваться угрозами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что "Греция будет единственной, кто несет ответственность за любое неблагоприятное развитие ситуации в регионе и пострадавшей стороной". Афины заявляют о готовности защищать свой суверенитет и обвиняют Анкару в провокациях и нарушении международного права. Насколько вероятна эскалация кризиса?

Панайотис Цаконас, эксперт по международным отношениям, Университет Афин: "Я думаю, что нельзя исключать возможность обострения ситуации, которое может возникнуть, скорее всего, случайно. Однако я полагаю, что нынешний кризис в Восточном Средиземноморье показывает: президент Турции Эрдоган не хочет ожесточенного противостояния с Грецией. Он осторожно следует стратегии, которая позволяет контролировать напряженность. Акцент делается на слове "контролировать".

В начале августа Анкара направила в Восточное Средиземноморье исследовательское судно Oruc Reis для разведки нефтяных и газовых месторождений в районе, который, как указывают Афины, принадлежит Греции. Турция настаивает на том, что имеет право вести в этом месте разработки.

Хамди Фират Бююк, политический аналитик: "Мы наблюдаем этот кризис в течение более чем десяти лет. Сейчас мы видим, как каждая из двух стран оправдывает свои притязания. Меморандум Турции с Ливией о взаимопонимании по морским законам привел к росту напряженности. Затем Греция и Египет заключили соглашение о демаркации морских границ и установлении исключительной экономической зоны. Каждая из сторон стремится получить максимум".

Кризис в Восточном Средиземноморье на неформальной встрече в Берлине обсудят министры иностранных дел стран Евросоюза. Какая реакция последует от европейских государств?

Панайотис Цаконас, эксперт по международным отношениям, Университет Афин: "Возможные санкции ЕС против Турции вне всякого сомнения стали бы мощным сигналом Анкаре. Впрочем я полагаю, что санкции могут стать частью всеобъемлющей стратегии, которую ЕС должен разработать в отношении Турции. Эта стратегия должна быть своего рода политикой кнута и пряника, сочетанием осторожного подхода к вопросу (Германия) и более жестких действий (Франция)".

Хамди Фират Бююк, политический аналитик: "Я не уверен, что будет какое-либо совместное заявление, как это делалось раньше. Между Турцией и ЕС уже, скажем так, не слишком хорошие отношения. Санкции и жесткие высказывания в адрес Анкары эти отношения лишь ухудшат".

Пока европейские политики готовят ответ , в Восточном Средиземноморье продолжают курсировать греческие и турецкие военные корабли.