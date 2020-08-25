"Довод" на большом экране

Кино возвращается на большие экраны и новая картина Довод Кристофера Нолана — одного из самых кассовых режиссеров в истории — выходит в прокат в США, Европе и других странах мира.

Индустрия возлагает большие надежды на этот голливудский блокбастер, так как из-за пандемии коронавируса о походе в кинотеатр пришлось забыть на несколько месяцев.

Премьера фильма, в основе которого лежит сюжет о спасении мира, откладывалась несколько раз.

В США коммерческие сетевые кинотеатры открылись на прошлой неделе после пяти месяцев простоя. Также как и в Старом свете, кино на большом экране отныне показывают с соблюдением санитарных мер, включая изменения в привычном расписании.

Знаменитый парижский кинозал "Гран-Рекс" — самый крупный в Европе — возобновляет свою работу с премьеры шпионской ленты Кристофера Нолана. Съемочный бюджет фильма составил 200 миллионов долларов, звездный состав и непростой сюжет научно-фантастического триллера должны привлечь любителей большого экрана, поэтому успешный прокат этой картине обеспечен.

Но вернутся ли кинотеатры к докризисным показателям после открытия ? Пока что киноиндустрия во всем мире несет миллиардные потери.

В более чем 70 странах мира, включая Россию, премьера фильма "Довод" запланирована на 26 августа, в США — на 3 сентября.