Telegram поменял белорусский флаг на бело-красно-белый. В списке эмодзи по-прежнему высвечивается официальный красно-зеленый флаг, однако при его отправке самостоятельным сообщением (то есть без текста) отображается флаг, ставший символом протестного движения. При этом он крупнее, чем обычно, и анимирован. Также при отправке сообщения высвечивается стикер с надписью “Жыве Беларусь”. Если вместе с флагом послать текстовое сообщение, то всё остается без изменений.

Telegram поменял белорусский флаг на бело-червоно-белый Принтскрин

Две недели назад основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram запустил ряд “антицензурный инструментов”, чтобы большинство белорусов смогло пользоваться приложением, несмотря на попытки властей блокировать интернет на территории республики.

Бело-красно-белый флаг был официальным символом Беларуси до прихода к власти Александра Лукашенко - с 1991 по 1995 год, а также в 1918 - 1919. Однако в 1995 году Лукашенко провел референдум, по результатам которого символом страны стал флаг, максимально похожий на флаг Белорусской Советской Социалистической Республики.