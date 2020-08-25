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мир

В Африке искоренили полиомиелит

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 Ирина Александрова
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В Африке искоренили полиомиелит
Авторское право  Ben Curtis/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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На Африканском континенте полностью искоренили полиомиелит, который может приводить к параличу и смерти. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения. Победа над опасным вирусным инфекционным заболеванием - результат интенсивной кампании по вакцинации населения, потребовавшей значительных финансовых усилий, предпринятых в последние годы. Однако эксперты ВОЗ предупреждают: почивать на лаврах нельзя.

Оду Муса Идову, координатор ВОЗ в Нигерии: "Нам необходимо поддерживать ритм вакцинации с тем, что бы не иметь завозных случаев полиомиелита, который все еще активно циркулирует в Афганистане и Пакистане. Если мы не соберемся, не удвоим наши усилия, нам придется начинать с нуля".

Последний случай инфицирования диким полиовирусом был выявлен в Африке в 2016 году, в Нигерии. Вакцины против полиомиелита были изобретены в прошлом веке, что к середине 60-х годов привело к практически повсеместному искоренению этого заболевания, за исключением самых бедных стран мира. Обычно болезнь поражает детей в возрасте до пяти лет.

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