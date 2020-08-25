Париж призывает расследовать отравление Навального

Франция присоединилась к требованиям найти и привлечь к ответственности виновных в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, который находится на лечении в берлинской клинике "Шарите" и ещё не вышел из комы. В Париже заявили, что основываются на предварительных заключениях немецких врачей.

"Франция выражает свою глубокую обеспокоенность этим преступным деянием, совершенным против одного из основных игроков российской политической жизни, - говорится в заявлении французского МИД. - Важно, чтобы российские власти провели быстрое и прозрачное расследование для выяснения обстоятельств, при которых это деяние было совершено".

К немедленному расследованию произошедшего с Навальным призывают Россию и США. Кремль доказанность версии предумышленного отравления и свою причастность отрицает:

"Мы не можем относиться серьёзно к озвученным вами обвинениям. Это обвинения, которые абсолютно никак не могут быть правдой и скорее являются пустым шумом. Поэтому серьезно мы к этому относиться не намерены", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, заявил, что аналитика российских и немецких врачей по состоянию оппозиционера совпадает, но конкретное вещество, которое могло его вызвать, не найдено, и потому повода для уголовного расследования пока нет.