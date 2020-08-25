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Спорт

Месси намерен покинуть "Барселону"

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Месси намерен покинуть "Барселону"
Авторское право  Manu Fernandez/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Аргентинский нападающий испанской "Барселоны"Лионель Месси уведомил клуб о намерении перейти в другую команду в текущее межсезонье. Футболист собирается активировать пункт в контракте, согласно которому он может в одностороннем порядке покинуть команду в конце любого сезона.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. 30 июня в матче чемпионата Испании против мадридского "Атлетико" (2:2) Месси забил свой 700-й мяч в карьере (630 голов за "Барселону", 70 - за сборную Аргентины). В декабре 2019 года он стал обладателем "Золотого мяча" - премии лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Всего в его активе шесть таких наград, ранее нападающий становился обладателем приза в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

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