Еврокомиссар может поплатиться за пир во время пандемии

Фил Хоган рискует лишиться поста еврокомиссара ЕС по вопросам торговли за то, что на прошлой неделе принял участие в ужине по случаю юбилея гольф-клуба в своей родной Ирландии. Формально он провинился не перед Брюсселем, а перед Дублином, который запретил многолюдные мероприятия, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Но Хогана не обвиняют в том, что они пировал во время чумы. Он мог нарушить кодекс поведения еврокомиссаров, проявить пренебрежение к правилам страны-члена ЕС или к общим санитарно-эпидемиологическим требованиям.

«Европейские комиссары независимы от своих правительств, - сказал профессор европейского права из Парижа Альберто Алеманно. - Они не являются национальными политиками, но в своих действиях подчиняются определенным правилам, которые требуют от них соблюдения высших стандартов этического поведения и уважения достоинства своей должности. Так что вопрос сегодня в том, квалифицировать ли совершенное Филом Хоганом как нарушение ограничений, связанных с Covid-19, или как нарушение таких этических правил».

В Кодексе поведения членов Еврокомиссии чётко не прописаны этические рамки, за которые они не могут выходить.

Интерпретация определений «честности, достоинства, высших стандартов этического поведения» была полностью оставлена ​​на усмотрение Председателя Еврокомиссии. Однако меры по борьбе с пандемией заставляют Урсулу фон дер Ляйен взглянуть на эти принципы по-новому. Её официальный представитель считает, что не нужно спешить с оргвыводами:

«Абсолютно преждевременно обсуждать какие-либо санкции или что-то подобное, - сказала Дана Спинант. Сейчас необходимо понять условия, в которых эти действия еврокомиссара имели место».

Ирландский премьер-министр призвал к отставке своего представителя в Еврокомиссии. Но дальнейшая судьба Хогана зависит от его нынешней немецкой начальницы фон дер Ляйен.

«Комиссары несут ответственность перед всеми европейскими гражданами, потому что им положено отстаивать общие интересы, которые могут быть больше, чем сумма национальных х интересов, - продолжал Алеманно. - Однако нынешняя этическая система делает их подотчётными только Председателю Еврокомиссии. Только она может трактовать кодекс поведения и обеспечивать соблюдение этих этических правил. Необходимо срочно создать независимый этический орган, как обещала Урсула фон дер Ляйен, когда она пришла к власти год назад».

В Дублине усиливается критика в адрес Хогана, которого к тому же на днях остановила полиция за разговоры по мобильному телефону за рулём автомобиля. Но в Брюсселе прежде всего недовольны тем, что этот деятель исполнительной власти не показывает хорошего примера в исполнении решения законодательной власти.