Еврокомиссар Хоган извинился за ужин в гольф-клубе

Европейский комиссар по торговле представил своему начальству дополнительные разъяснения по поводу своих передвижений и занятий на прошлой неделе в родной Ирландии. Фил Хоган извинился за свое участие в праздновании юбилея гольф-клуба, которое проводилось с нарушением карантинных требований. В Дублине его за это призывают уйти в отставку.

«Я полностью согласен с тем, что данное мероприятие не должно было проводиться, и что я не должен был присутствовать на этом ужине, - написал Хоган - Но насколько мне известно, я соблюдал правила общественного здравоохранения Ирландии во время своего визита».

Теперь Председатель Еврокомиссии должна решить, достаточно ли этих объяснений для того, чтобы Хоган остался на своем посту. В противном случае Урсуле фон дер Лайен придётся произвести перестановки в своём коллективе и назначить нового уполномоченного по торговле в разгар переговоров на эту тему с США и Великобританией.