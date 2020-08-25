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Брюссельское бюро

Еврокомиссар Хоган извинился за ужин в гольф-клубе

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 Christopher Pitchers
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Еврокомиссар Хоган извинился за ужин в гольф-клубе
Авторское право  Virginia Mayo/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
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Европейский комиссар по торговле представил своему начальству дополнительные разъяснения по поводу своих передвижений и занятий на прошлой неделе в родной Ирландии. Фил Хоган извинился за свое участие в праздновании юбилея гольф-клуба, которое проводилось с нарушением карантинных требований. В Дублине его за это призывают уйти в отставку.

«Я полностью согласен с тем, что данное мероприятие не должно было проводиться, и что я не должен был присутствовать на этом ужине, - написал Хоган - Но насколько мне известно, я соблюдал правила общественного здравоохранения Ирландии во время своего визита».

Теперь Председатель Еврокомиссии должна решить, достаточно ли этих объяснений для того, чтобы Хоган остался на своем посту. В противном случае Урсуле фон дер Лайен придётся произвести перестановки в своём коллективе и назначить нового уполномоченного по торговле в разгар переговоров на эту тему с США и Великобританией.

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