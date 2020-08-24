Ваш цифровой двойник: выдумка или реальность?

Представьте, что вам предстоит сложная операция, и сначала воссоздать ее можно будет на вашем виртуальном двойнике, чтобы минимизировать риски. Это будет своего рода ваш цифровой близнец, сделанный не из плоти и крови, а из битов и байтов — от биения сердца до вашего личного генетического кода. Мы пообщались с исследователями, которые могут создать виртуального цифрового ВАС.
Ученые считают, что виртуальный человек может оказать огромное влияние на медицину и революционизировать здравоохранение.
Амбициозный Центр передового опыта CompBioMed, финансируемый Евросоюзом, возглавляет профессор Питер Ковени из Университетского колледжа Лондона.
Проект объединяет конкретные данные об органах, такие как рентгеновские снимки, МРТ или КТ, а также геномную и другую информацию, что помогает создать персонализированный виртуальный аватар.
Чтобы оживить такие органы как виртуальное сердце, ученые разработали множество специализированных программ и алгоритмов.
Виртуализация чего-то столь сложного, как человеческое тело, требует огромных вычислительных мощностей. В суперкомпьютерном центре Лейбница Баварской академии наук, проводятся некоторые из самых современных цифровых симуляций. Super MUC-NG — самый мощный суперкомпьютер Германии.
Ученые теперь могут визуализировать, к примеру, поток красных кровяных телец в венах.
Проект "виртуальный человек" направлен на борьбу со всеми человеческими болезнями, включая COVID 19. Речь также идет о том, чтобы оказать положительное влияние на образ жизни людей.
Цель построить настоящего цифрового двойника и воплотить идею виртуального человека в жизнь будет мотивировать ученых в отдаленном будущем.