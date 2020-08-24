Ваш цифровой двойник: выдумка или реальность?

Представьте, что вам предстоит сложная операция, и сначала воссоздать ее можно будет на вашем виртуальном двойнике, чтобы минимизировать риски. Это будет своего рода ваш цифровой близнец, сделанный не из плоти и крови, а из битов и байтов — от биения сердца до вашего личного генетического кода. Мы пообщались с исследователями, которые могут создать виртуального цифрового ВАС.

Ученые считают, что виртуальный человек может оказать огромное влияние на медицину и революционизировать здравоохранение.

Амбициозный Центр передового опыта CompBioMed, финансируемый Евросоюзом, возглавляет профессор Питер Ковени из Университетского колледжа Лондона.

Без сомнений виртуальный двойник будет спасать жизни. Причина в том, что он способен предсказать исход операции до ее начала Питер Ковени координатор CompBioMed, Университетский колледж Лондона

Проект объединяет конкретные данные об органах, такие как рентгеновские снимки, МРТ или КТ, а также геномную и другую информацию, что помогает создать персонализированный виртуальный аватар.

Мы создаем виртуального человека по частям. Это революция, ведь вы смотрите на систему, на пациента как на полноценного человека. Мы видим все различные виды систем организма, составленные из данных, которые можно ввести в компьютер — все, от основных элементов ее генома вплоть до скелета Андреа Таунсенд-Николсон профессор биохимии и молекулярной биологии, Университетский колледж Лондона

Чтобы оживить такие органы как виртуальное сердце, ученые разработали множество специализированных программ и алгоритмов.

Перед нами виртуальное сердце. персональные данные человека, которому оно принадлежит. Его можно использовать перед операцией, предугадать, будут ли проблемы с аритмией и сердечными приступами, чтобы хирург мог заранее спланировать операцию и максимизировать ее успех Питер Ковени координатор CompBioMed, Университетский колледж Лондона

Виртуализация чего-то столь сложного, как человеческое тело, требует огромных вычислительных мощностей. В суперкомпьютерном центре Лейбница Баварской академии наук, проводятся некоторые из самых современных цифровых симуляций. Super MUC-NG — самый мощный суперкомпьютер Германии.

Суперкомпьютеры используются для масштабного моделирования и симуляции. Вычислительная мощность, которой обладает сегодня наш SuperMUC, вероятно, будет такой же как через 20 лет на вашем Ipad или смартфоне. Сегодня мы пытаемся смоделировать то, что нам понадобится через 15-20 лет для персонализированной прикладной медицины в больницах Дитер Кранцльмюллер Глава Суперкомпьютерного центра Лейбница

Ученые теперь могут визуализировать, к примеру, поток красных кровяных телец в венах.

У нас есть увеличенные модели артерий, где виден кровяной поток, где находятся сужения. Всегда важно, чтобы данные, которые вы получаете из расчетов, были проиллюстрированы и визуализированы Геральд Матиас Суперкомпьютерный центр Лейбница

Проект "виртуальный человек" направлен на борьбу со всеми человеческими болезнями, включая COVID 19. Речь также идет о том, чтобы оказать положительное влияние на образ жизни людей.

Я представляю "виртуального человека" как организующий принцип для медицины в 21 веке и дальше Питер Ковени координатор CompBioMed, Университетский колледж Лондона

Цель построить настоящего цифрового двойника и воплотить идею виртуального человека в жизнь будет мотивировать ученых в отдаленном будущем.