В Дублине звучат призывы к отставке Еврокомиссара по вопросам торговли на нарушение мер по борьбе с коронавирусом. Брюссель не хочет его терять.

20 августа ирланденц Фил Хоган отужинал на юбилее гольф-клуба в присутствии более 80 высокопоставленных гостей. Накануне правительство Ирландии запретило проведение подобных мероприятий.

Хогана также обвиняют в посещении карантинной зоны и в разговорах по мобильному за рулём. Еврокомиссия выясняет степень виновности своего члена.

«Это вопрос требует тщательной оценки с нашей стороны, в нём имеют значение детали, – сказала её представитель Дана Спинант. - Поэтому председатель Урсула фон дер Ляйен попросила комиссара Хогана предоставить полный отчет, который и поступил от него вчера вечером. Председатель запросила дополнительные разъяснения, поскольку детали важны ».

Политический редактор Euronews Даррен МакКаффри передаёт:

"Это становится интересной проверкой Еврокомиссии: кто в ней подчиняется кому? Должен ли этот европейский институт руководствоваться общественным мнением в одном государстве-члене или взглядами руководителей этого государства-члена? В конце концов, Хоган работает на Еврокомиссию, а не на Ирландию".

Отставка еврокомиссара по торговле создала бы большую политическую проблему для Брюсселя в нынешний период торговых переговоров с Вашингтоном и Лондоном.

«Все знают важность торгового портфеля, - продолжала пресс-секретарь. – Но наряду с торговлей важны и другие портфели. Поэтому остальные еврокомиссары должны выполнять свою роль, полностью сосредоточившись на своем мандате ».

Но в случае ухода Фила Хогана, в Еврокомиссии придётся проводить перестановки. Всё это может навредить её репутации, прервать карьеру влиятельного ирландского представителя, а также нарушить координацию действий стран ЕС по преодолению последствий пандемии.