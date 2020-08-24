Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

футурис

Виртуальный человек: "Концепция Google Earth преобразуется в Google Body"

euronews_icons_loading
Виртуальный человек: "Концепция Google Earth преобразуется в Google Body"
Авторское право  euronews
 Katharina Rabillon
Размер текста Aa Aa

Виртуальный человек стремится затронуть все аспекты жизни. Координатор проекта CompBioMed Питер Ковени из Университетского колледжа Лондона объясняет свое видение:

Я бы не хотел, чтобы это рассматривалось как чисто медицинская деятельность в негативном ключе. Люди нездоровы. Они должны лечиться в больницах. В конечном счете, это то, к чему я хотел бы, чтобы каждый имел доступ. Потому что цель проекта в индивидуальных подходах к существованию, чтобы ваш образ жизни мог быть продиктован лучшим пониманием вашей физиологии. В этом случае концепция Google Earth может быть преобразована в Google body, где человек сможет иметь собственное представление о своем теле, получить доступ к нему и понять, что он может сделать для улучшения своего образа жизни.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube