Виртуальный человек: "Концепция Google Earth преобразуется в Google Body"

Виртуальный человек стремится затронуть все аспекты жизни. Координатор проекта CompBioMed Питер Ковени из Университетского колледжа Лондона объясняет свое видение:

— Я бы не хотел, чтобы это рассматривалось как чисто медицинская деятельность в негативном ключе. Люди нездоровы. Они должны лечиться в больницах. В конечном счете, это то, к чему я хотел бы, чтобы каждый имел доступ. Потому что цель проекта в индивидуальных подходах к существованию, чтобы ваш образ жизни мог быть продиктован лучшим пониманием вашей физиологии. В этом случае концепция Google Earth может быть преобразована в Google body, где человек сможет иметь собственное представление о своем теле, получить доступ к нему и понять, что он может сделать для улучшения своего образа жизни.