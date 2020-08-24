В Новой Зеландии судят "стрелка из Крайстчерча"

В Новой Зеландии начался судебный процесс над Брентоном Таррантом. В марте 2019 году он совершил нападение на две мечети в городке Крайстчерч. В результате атак погибли 51 человек, еще столько же были ранены.

Позже полиция изъяла у него целый арсенал автоматического оружия и выяснила, что Таррант вел прямую трансляцию своих нападений в интернете.

Преступление было квалифицировано, как теракт. Теперь Тарранту грозит пожизненное заключение. Для Новой Зеландии это будет первый в истории страны приговор по статье экстремизм и террористическая деятельность.

Накануне своих атак Таррант опубликовал в соцсетях документ, который эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с "манифестом" норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый расстрел ни в чем неповинных людей в 2011 году.