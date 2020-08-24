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США

Протесты после задержания афроамериканца в Висконсине

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 Ирина Шелудкова
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Акция протеста у здания суда в городе Кеноша
Акция протеста у здания суда в городе Кеноша   -   Авторское право  AP Photo/Morry Gash
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В городе Кеноша штат Висконсин полицейские при задержании выстрелили несколько раз в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. Безоружный мужчина пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские, прибывшие на вызов, применили огнестрельное оружие, когда Блейк попытался сесть в автомобиль. Причины действий правоохранителей пока неизвестны. Всего прозвучало семь выстрелов. При этом в машине находились трое детей. На время разбирательства полицейские отправлены в административный отпуск. Местные СМИ отмечают, что у них было при себе нательных камер, что усложнит расследование инцидента.

Из-за произошедшего в Кеноше вспыхнули беспорядки. Городу нанесен существенный ущерб. Для оказания помощи местным властям в округ направлены 125 сотрудников Национальной гвардии.

В США с конца мая под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение" ежедневно проходят массовые протесты против полицейского насилия и расовой дискриминации.

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