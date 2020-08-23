Записки Ратко Младича сделали арт-объектом

В Белграде открылась выставка сербского художника Владимира Миладиновича «Записная книжка». Она представляет собой не что иное как перевод на английский язык дневниковых записей генерала Млатко Младича, сделанных им в 1992 г., в самом начале боснийской войны. Эти записи были обнаружены в доме жены Младича и переведены для Международного трибунала по бывшей Югославии.

«Я на самом деле переписываю каждую букву, каждое предложение, страницу за страницей, все 400 страниц, – объясняет художник. – Для меня это скорее перформативный акт. С его помощью я пытаюсь справиться с очень тяжелым историческим материалом, с которым нам приходиться жить 25 лет спустя после той войны».

Тот факт, что записи Младича представлены на выставке на английском языке, говорит о том, что рассчитана она больше на международную аудиторию. В самой Сербии отношение к Ратко Младичу, который отбывает пожизненное заключение в Нидерландах, и Международному трибуналу в Гааге по-прежнему разделяет общество.