Лукашенко взялся за автомат

Одна из крупнейших демонстраций за всю белорусскую историю прошла в Минске. Спустя две недели после президентских выборов в центре столицы собрались, по разным оценкам, до нескольких сот тысяч противников Александра Лукашенко. Акция, как отмечают в МВД, завершилась без противостояния с силовыми структурами, которые оцепили некоторые площади и здания, в том числе, с использованием ключей проволоки.

«Меня возмущает та неправда, то насилие, которое творится в нашей стране, — объяснила свой выход на улицу одна из участниц протестов Ольга. — У меня трое детей и трое внуков, я хочу, чтобы они жили в свободной стране, свободно могли выражать свое мнение, чтобы у них были прекрасные преспективы в жизни».

Акции солидарности с белорусами проходили на Украине, в Чехии и Литве. Десятки тысяч людей выстроились в живую цепь от Вильнюса до белорусско-литовской границы, в том числе бывшие президенты Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус, а также действующий глава республики Гитанас Науседа.

Лукашенко, как говорят в его пресс-службе, в разгар протестов проводил оперативное совещание во Дворце Независимости в Минске, а также облетал город на вертолёте. В телеграм-канале «Пул первого», который связывают с администрацией президента, опубликованы фотографии и видеозаписи, на которых Александр Лукашенко и его 15-летний сын Николай в бронежилетах и с автоматами рассматривают уже опустевшие улицы у дворца Независимости, а затем возвращаются в резиденцию.

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила, что протестующие пытались штурмовать здание, но увидели оцепление ОМОНа и бежали. Впоследствии Лукашенко с автоматом вышел за охраняемый периметр и поблагодарил бойцов спецподразделений.