Борьба с пандемией COVID займет около 2 лет - ВОЗ

Борьба с COVID-19 займет больше времени, чем ожидалось. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), победить пандемию удастся только ближе к 2022 году.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус сравнил нынешнюю ситуацию с пандемией испанского гриппа, которая свирепствовала сто лет назад и тоже длилась около двух лет.

"Сегодня у нас есть технологии и знания для борьбы с подобными заболеваниями. Но мы живем в условиях глобализации, что позволяет вирусу распространяться быстрее по планете", - отметил Гебрейесус.

По данным ВОЗ, с момента выявления COVID-19 всего в мире заразилось около 23 млн человек. Почти 800 тысяч больных скончались. В Европе в последние недели наблюдается новый всплеск пандемии. На фоне периода отпусков рост заболеваемости был отмечен в Испании, Португалии, Хорватии, Франции - часто новыми очагами выступают курорты из-за притока туристов и, конечно, крупные города.

Как отмечают в ВОЗ, даже быстрое внедрение вакцины от коронавируса само по себе не приведет к немедленному прекращению пандемии.