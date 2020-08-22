Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Украина

"Я бы провел новые выборы"

Комментарии
 Oleksandra Vakulina
euronews_icons_loading
"Я бы провел новые выборы"
Авторское право  Euronews
Размер текста Aa Aa

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал телеканалу Euronews, что бы он сделал для урегулирования белорусского политического кризиса, если бы он оказался на месте Александра Лукашенко.

«Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я – уверенный человек. Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц – новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели – я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Беларуси: пожалуйста, выбирайте. И после такого результата, не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен. Если бы Александр Григорьевич победил, он бы победил. А если победил бы кто-то другой, значит кто-то другой. Но всё было бы спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю».