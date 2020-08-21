"Я на стороне света, а не тьмы"

Джо Байден официально согласился стать кандидатом в президенты США от Демократической партии. 77-летний политик может стать самым пожилым главой Белого дома в истории. По его словам, его главная цель — объединить Америку, расколотую действиями нынешнего президента.

Джо Байден, кандидат от демократической партии:

"Нынешний президент слишком долго держал Америку во тьме. Слишком много гнева, страха, слишком много розни. Я даю вам слово: если вы доверите мне пост президента, я буду опираться на лучших, а не на худших из нас. Я буду на стороне света, а не тьмы".

Республиканцы и сочувствующие им СМИ назвали демократический конвент "политической катастрофой", полной клише и стереотипов. Однако через несколько дней начнётся республиканский съезд, который для трампа вряд ли будет лёгким. Действия президента в ответ на пандемию и выступления чернокожих вызвали недовольство даже у некоторых его соратников.

Сам глава Белого дома заявляет, что приход Байдена обернётся экономической катастрофой.

Дональд Трамп, президент США:

"Последние четыре года мы исправляем последствия предательство Байдена. Пенсильвания потеряла 50 тысяч рабочих мест, когда Байден был вице-президентом. За мои первые три года в Пенсильвании были созданы 14 тысяч мест, производство поднялось на ранее невиданный уровень. И мы восстановим и остальные потерянные места".

Пока, по последним опросам, Джо Байден опережает Дональда Трампа на несколько процентных пунктов, однако действующий президент постепенно сокращает отставание.