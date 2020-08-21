Врачи отказывают в транспортации Навального

Врачи омской больницы, куда в четверг был доставлен находящийся в коме политик Алексей Навальный, отказали в его транспортации в другое медицинское учреждение. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш со ссылкой на главврача больницы.

Ранее несколько европейских стран, в их числе Германия и Франция, заявили о готовности принять на лечение Алексея Навального. В этой связи Ярмыш прямо обвинила врачей и правительство России в "покушении на жизнь" оппозиционера.

Врачи по-прежнему не могут поставить точный диагноз. Однако сторонники Навального уверены, что речь идет об отравлении и обвиняют в случившемся российские спецслужбы.

Ангела Меркель заявила, что Германия готова незамедлительно оказать необходимую медицинскую помощь. "Мы обеспокоены известием о том, что Навальный оказался в реанимации и желаем ему скорейшего выздоровления", - отметила канцлер ФРГ.

По данным немецкой прессы, Берлин даже готов выслать самолет для транспортировки Навального. Однако как подчеркнула Меркель, соответствующий запрос должен исходить от российской стороны.

В свою очередь президент Эммануэль Макрон заверил, что Франция также может оказать содействие - "и с точки зрения медицинской помощи, и с точки зрения предоставления политического убежища".

В Кремле заявляют, что не видят препятствий для лечения Навального за границей и готовы помочь в его перевозке. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, если версия об отравлении подтвердится, то будет проведено расследование. Однако для этого он призвал дождаться сначала окончательного диагноза и результатов анализов.

Между тем пресс-секретарь основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Кира Ярмыш сообщила в соцсети Twitter, что в омской больнице, где сейчас находится политик, не дают документы на его транспортировку.

Для решения этого вопроса был созван консилиум врачей, в состав которого вошли прибывшие в Омск московские специалисты. "Просто так перевезти его мы не можем. Для этого был создан консилиум врачей, приехали специалисты из Москвы, которые его осматривают. И после осмотра они примут какое-то решение - транспортабелен он или нет", - сказал представитель Минздрава Омской области.