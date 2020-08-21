Болгария: царский отдых

Черноморское побережье Болгарии приобретает растущую популярность у гостей со всего мира. К их услугам - элегантные курорты, золотой песок пляжей, природные горячие источники.

"Святые Константин и Елена" - старейшей черноморской курорт, где делают акцент на типичной для региона терапевтической услуге - грязелечении (в Европе по количеству горячих источников и целебной воды Болгария уступает лишь Исландии).

"У этого места - очень долгая история, она началась 112 лет назад, - рассказывает Любо Стамболийский, директор по маркетингу зоны отдыха. - Курорт был любимым местом наших последних царей, они наслаждались морем, побережьем, пляжем, термальной водой, которая здесь повсюду. Потом было решено преобразовать это место в современную площадку с опорой на его исторический фундамент. И теперь станция - любимое место отдыхающих, которые приезжают, чтобы поправить и физическое здоровье, и свое психическое состояние".

За прошедшие годы на Черноморском побережье выросли новые отели, многие предлагают разнообразные спа-процедуры и первоклассный сервис. Болгария сделала ставку на устойчивое развитие туризма, гарантируя, что ее чудесной природой и курортами воспользуются не только отдыхающие сегодня, но и будущие поколения.