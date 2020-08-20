Меркель и Макрон объединяют Европу

"Европа сильна, когда говорит одним голосом". Такими словами прокомментировала канцлер Германии Ангела Меркель итоги своей встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Меркель, Европейский союз должен стремиться к единой позиции во внешней политике и единая европейская реакция требуется также в противодействии пандемии.

"В июле мы показали, что способны действовать сообща в решении важных экономических и политических вопросов. И такой же подход нужно применять для обсуждений в Европарламенте и в ходе процесса ратификаций на национальном уровне, потому что доступность этих средств для необходимых инвестиций в начале будущего года имеет решающее значение", — сказала Ангела Меркель.

Комментируя ситуацию в Беларуси, президент Франции заявил, что ЕС заинтересован в демократическом переходном периоде, достигнутом путем диалога, и проведении честных и свободных выборов.

При урегулировании проблем, возникших в Восточном Средиземноморье в результате действий Турции, Эммануэль Макрон считает, что следует прибегать к сочетанию дипломатических и военных методов. "Дипломатия не может существовать без красной лини, установленной военным путем и военным присутствием. Но применение военной силы без дипломатических путей урегулирования контпродуктивно, так как приведет к дальнейшей эскалации. Поэтому следует сочетать оба фактора воздействия, что мы и делаем", — заявил Эммануэль Макрон.

Меркель и Макрон также выразили обеспокоенность ситуацией вокруг Алексея Навального. Они заявили, что готовы оказать ему и его близким всю необходимую поддержку по части медицины, убежища и защиты.