Кит Харинг в Музее Фолькванга

Его персонажи и рисунки стали иконами поп-арта, они появились на стенах подъездов и в поездах нью-йоркского метро, прежде чем войти в выставочные залы: Музей Фолькванг в немецком Эссене представляет большую ретроспективу Кита Харинга, американского художника, скульптора и общественного деятеля.

"Он был одним из тех художников, которые очень рано сказали: "Искусство должно идти в народ, мы хотим покинуть музейное пространство, мы хотим расширить понятие самого слова художник, мы ищем новые способы распространения и участия". Таким образом он вышел за границы художественных институтов", - рассказывает Петер Горшлютер, директор Музея Фолькванг.

200 широкоформатных картин, рисунков, плакатов, фотографий и видеороликов - выставка представляет Харинга не только как художника, но и как активиста, который реагировал на актуальные темы своего времени - такие как расизм, гомофобию, наркоманию, разрушение окружающей среды и капитализм.

"Он не только изобретал популярные сюжеты, но был также приверженцем политических и социальных идей, он поднимал вопросы, связанные с насилием, которые могут вызывать страх. И все это делает его особенным, а также делает его особенным как художника, который ничего не скрывает и по-прежнему хочет все сделать видимым", - говорит куратор Ганс-Юрген Лехтрек.

Своим искусством Кит Харинг принял активное участие в борьбе со СПИД-ом, от которого скончался в 1990 году, когда ему было всего 32. Выставка в Музее Фолькванг в Эссене будет открыта до 29 ноября 2020.