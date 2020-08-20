Гигантское настенное панно в Брюсселе

Это настенное панно в форме головоломки высотой в 100 метров и площадью в 4 тысячи квадратных метров на одном из высотных зданий в Брюсселе станет самым большим в Европе. Над водружением этой гигантской наклейки работает команда профессиональных альпинистов.

"Два человека разворачивают наклейку, размещая ее напротив стены, а слева находится специалист, который нагревает ее так, чтобы она максимально плотно приклеилась к бетону", - рассказывает руководитель проекта.

Это панно - увеличенная копия работы трех брюссельских уличных художников - Alvari, Kool Koor et Mino1, которые страстно увлекались граффити и уличным искусством в 80-е годы.

Kool Koor, художник: "Это пример того, как картина может взаимодействовать с архитектурой и природой и привносить в город что-то гармоничное".

Работа над этим гигантским панно должна быть завершена до конца лета. Художники уверены, что оно может стать новой достопримечательностью города.