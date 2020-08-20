Новый сезон COVID-19: ВОЗ предупреждает

Туристы, возвращающиеся с греческих островов на континент, проходят тест на COVID-19 - обеспокоенность по поводу того, что пандемия коронавируса вновь набирает обороты, растёт. В сезон отпусков дисциплина в соблюдении карантинных мер была несколько ослаблена, и последствия этого, похоже, не замедлили сказаться на цифрах: по данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время в Европе ежедневно регистрируется 26 тыс новых случаев заражения, а еженедельный показатель выше июньского на 40 тысяч.

"Я очень обеспокоен тем, что зарегистрированных случаев всё больше среди молодых людей, Низкий риск не означает отсутствие риска. Неуязвимых нет. И если вы не умрете от COVID-19, он может прилипнуть к вам, как смерч с длинным хвостом", - говорит Ганс Генри Клуге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

Только в Германии в четверг были зарегистрировано 1700 новых случаев инфицирования - это самый высокий ежедневный показатель с начала апреля. ВОЗ заявляет, что ранняя диагностика будет иметь решающее значение для сдерживания вспышки.

"Сейчас крайне важно, чтобы страны контролировали активность вирусов гриппа, чтобы был установлен или усилен регулярный эпиднадзор за разными видами вирусов. Нужно продвигать вакцинацию от гриппа для групп риска. В этом году это еще более важно, поскольку нам необходимо снизить нагрузку на наши больницы и медицинский персонал", - говорит Клуге.

Всплеск случаев заражения коронавирусом наблюдается в Хорватии, и власти ФРГ добавили хорватское побережье в список направлений с высоким уровнем риска. Не исключается, что этому примеру скоро последует и Великобритания.