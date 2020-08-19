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Республика Беларусь

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ЕС не признает результаты выборов в Беларуси

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На акции в Минске
На акции в Минске   -   Авторское право  Sergei Grits/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Евросоюз не признаёт официальные результаты президентских выборов в Беларуси. Об этом заявлено на экстренном саммите, посвящённом ситуации в стране. Лидеры ЕС, собравшиеся на видеоконференцию, заявили, что действующий президент Александр Лукашенко не может быть признан легитимным главой государства.

Шарль Мишель, председатель Европейского Совета:

"Эти выборы не были ни свободными, ни честными и не соответствовали международным стандартам. Мы не признаём результаты, представленные белорусскими властями".

Европейцы обсудили и возможные санкции против властей страны, а для поддержки населения Еврокомиссия обещает выделить 53 миллиона евро.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

"Сегодня важнее, чем когда либо, стать на сторону белорусов и направить денежные потоки прочь от властей в сторону гражданского общества и уязвимых групп населения".

До начала саммита Светлана Тихановская опубликовала видеообращение к европейским политикам с призывом не признавать официальные результаты выборов.

На фоне растущего протестного и движения и новых забастовок, накануне в Минске было объявлено о создании Координационного совета, который должен, по замыслу его создателей, организовать "мирную передачу власти через диалог".

Однако Александр Лукашенко пока не высказывает готовности к переговорам. Создание Координационного совета он назвал попыткой захвата власти и заявил, что будут приняты адекватные меры.

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