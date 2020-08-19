Мощные наводнения в Китае

Проливные дожди на юго-западе Китая привели к наводнениям. Под угрозой затопления находится памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО — гигантская статуя Будды, высеченная в скале на месте слияния трех рек. Пещерный храмовый комплекс находится неподалеку от города центрального подчинения Чунцин. Это самое масштабное наводнение в данном районе с 1981 года. Жители расположенного напротив статуи острова эвакуированы.

В Чунцине, а также граничащих с ним провинциях Хубэй и Сычуань, объявлен наивысший уровень метеотревоги.

В результате наводнений на крупнейшей в мире плотинной гидроэлектростанции "Три ущелья" уровень воды поднялся до самой высокой отметки за 14 лет существования этого сооружения.

В городе Чунцин ушли под воду улицы, расположенные вдоль реки Янцзы. 128 тысяч человек из низменных районов эвакуированы в соседний Лэшань.

А в провинции Юньнань из-за проливных дождей сошли оползни. По меньшей мере два человека погибли, три числятся пропавшими без вести.