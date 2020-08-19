Протесты и контрпротесты в Болгарии

На 42-й день антиправительственных протестов в столице Болгарии остаются заблокированными три ключевых перекрестка. Несмотря на сильный дождь, в результате которого были повреждены некоторые палатки, демонстранты заявили, что не уйдут. Во вторник вечером протестующие забросали помидорами и куриными яйцами здание Министерства внутренних дел. Акция началась вечером в районе, где находятся администрация президента, здание правительства и Народного собрания. Полиция в происходящее не вмешивалась.

В Софии и других городах протестующие требуют отставки правительства и генерального прокурора страны Ивана Гешева, а также реформы судебной системы.

Между тем, контрпротесты прошли после того, как накануне вечером манифестанты напали на женщину с двумя маленькими детьми, которая на своей машине пыталась прорваться через толпу протестующих возле посольства Румынии.

"Я не могу терпеть, когда болгарских матерей терроризируют и избивают на глазах у их детей. Это должно прекратиться здесь и сейчас", - считает этот манифестант.

"Что эти люди делают на улице? Почему они препятствуют моему конституционному праву на свободное передвижение? Что они там делают?", - возмущается этот мужчина.

На прошлой неделе с идеей изменения конституции выступил лидер правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и премьер-министр страны Бойко Борисов. Его призыв "перезапустить государство" был единодушно отвергнут его политическими противниками, включая президента Румена Радева.