Дозаправка в море опасна для пингвинов

Экономически выгодно, но опасно для пингвинов: защитники природы пытаются привлечь внимание к проблемам залива Алгоа на юге ЮАР. Там гнездится около половины мировой популяции африканских пингвинов: этот вид занесён в красную книгу и считается вымирающим.

Но с 2016 года в том же заливе дежурит танкер вместимостью 100 тысяч тонн: он позволяет огибающим Африку кораблям дозаправляться прямо в море, не заходя в порт, экономя время и деньги. Разлив такого объёма нефтепродуктов может практически уничтожить биоразнообразие акватории.

Ронель Френд, активистка:

"Мы хотим защитить биоразнообразие, развивать здесь эко-туризм, но это невозможно, пока существует риск разлива нефти, который несёт опасность для пингвинов. Мы в таком случае потеряем статус крупнейшей колонии африканских пингвинов, и это нас очень беспокоит".

За четыре года произошло уже два небольших разлива топлива, и добровольцам приходилось очищать пингвинов от нефти. Особенно актуальной опасность стала после недавней катастрофы на Маврикии.

Но и без разлива активность судов может нанести ущерб. Специалисты заявляют, что постоянный шум винтов уже отпугивает китов и дельфинов, которым звуки мешают охотиться.