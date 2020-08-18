"Ближе к земле": жить и работать по-другому

Новая экспозиция "Ближе к земле" в музее Мартина Гропиуса Бау - красивейшем выставочном зале Берлина - посвящена постоянным изменениям, которые происходят на нашей планете, и устойчивому развитию.

Посетителей встречает большая лужа - яркое напоминание об окружающем мире, где вода зачастую загрязнена окурками и пластиковым мусором. Немецкая художница Кирстен Пьерот набрала воду в берлинском районе Нойкёльн и перенесла её в зал музея.

Это не просто выставка в традиционном понимании этого слова. По словам куратора Тино Сегала, она будет сопровожлаться семинарами и конференциями, посвященными обсуждению вопросов устойчивого развития.

"Мы живем в этом мире, - говорит Сегал. - Мы не можем продолжать жить так, как мы жили в XIX-XX веках, когда мы и не жили на Земле по-настоящему, а лишь использовали её ресурсы, использовали бесконечно".

Наша планета и её природа во всех проявлениях представлены в фотоработах Жана Пенлеве. Организаторы хотели, чтобы выставка была также экологичной.

"Мы все выделяем углекислый газ. Выставка, подобная этой, выделяет CO2. И когда меня пригласили присоединиться к её организаторам, я сказал: "Мы должны в первую очередь начать с себя". Вот почему мы не пользуемся здесь электричеством, и все приехали сюда на поезде", - говорит Сегал.

Выставка планировалась больше года, но в связи с пандемией коронавируса приобрела новое значение. По словам Сегала, вспышка коронавируса привела к гибели людей и разрушению экономики, но также показала, что человеческое сообщество может работать путешествовать, есть и творить по-другому.

Выставка "Ближе к земле" открылась 13 августа и продлится до 13 сентября 2020. В ней приняли участие более 50 молодых художников.